Stéphane Bern convoqué par Gérard Collomb… pour avoir dit du bien de Laurent Wauquiez

Gérard Collomb et Laurent Wauquiez se sont récemment opposés dans ce dossier. À l’issue d’âpres et longues négociations entre la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), la Ville de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’État français, deux scénarios s’étaient dégagés, l’un par la Région, en mai, l’autre par la Ville, alors encore administrée par Gérard Collomb. La CCI avait finalement tranché en faveur du premier, arguant que "sans Laurent Wauquiez et la Région, le musée aurait fermé".





Le 9 octobre, toujours via Twitter, un autre animateur, le Lyonnais de naissance Bernard Pivot, avait emboîté le pas à Stéphane Bern quelques heures plus tard, ironisant ainsi : "Prévoir dans le Musée des tissus rénové deux mouchoirs aux larmes de dépit de Collomb et Képénékian, maires de Lyon qui voulaient le fermer."