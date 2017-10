Suite de la tragi-comédie chez LR, qui reporte l'exclusion de quatre députés et ministres pro-Macron faute de votants

Chez Les Républicains, on ne compte plus les bureaux politiques qui, depuis trois mois, sont consacrés à la purge des ministres et députés de la droite qui ont rallié Emmanuel Macron après la victoire de ce dernier en mai 2017.





Pourtant, le bureau politique de ce mardi semblait devoir déboucher enfin sur une décision tangible : l'exclusion en bonne et due forme des ministres Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, et des députés Franck Riester, patron des "Constructifs" à l'Assemblée nationale, et Thierry Solère, après l'audition de ces derniers par une commission ad-hoc.