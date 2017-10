Suppression de l'ISF : les Français soutiennent... à condition que l'on taxe les yachts, les voitures de luxe et les lingots d'or

L'énoncé de la question du sondage mentionne, parmi ces biens de luxe qui échapperaient en l'état à l'impôts, les yachts, les grosses cylindrées ou encore les lingots d'or. Dans le détail, 32% des sondés se disent favorables à la suppression de l'ISF quoiqu'il arrive, mais 24% expliquent que le maintien d'une taxation sur ces biens de luxe changerait leur opinion sur le sujet, et les pousserait à soutenir la réforme du gouvernement.





Enfin, 42% des sondés se disent opposés à la suppression de l'ISF, avec ou sans les "signes ostentatoires de richesse".





Parmi les plus hostiles à la suppression de l'ISF figurent les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (65% contre), ceux de Benoît Hamon (56%) et ceux de Marine Le Pen (51%). Parmi les plus favorables : les électeurs d'Emmanuel Macron (82% pour) et de François Fillon (73%).





Leurs voeux pourraient être entendus : des députés de la majorité LREM comptent déposer des amendements, dans le cadre des débats, pour maintenir une imposition sur les produits de luxe. Les ministres Bruno Le Maire et Gérald Darmanin se sont dits ouverts à leurs propositions.





Méthode : Sondage réalisé en ligne auprès d'un échantillon de 1.003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.