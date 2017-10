Les Français favorables à la suppression des allocations familiales pour les plus riches

Selon notre sondage, les personnes les plus favorables à la suppression des allocations familiales pour les plus aisés sont les électeurs de Marine Le Pen (87%), d'Emmanuel Macron (86%) et de Jean-Luc Mélenchon (85%). Mais les anciens électeurs de François Fillon, qui avait axé une partie de sa campagne sur la défense de la famille, sont majoritairement favorables, eux aussi, à la suppression des aides pour les plus riches (60%).