Pour la ministre Florence Parly, "tant mieux" si des djihadistes sont tués à Raqqa

C’est ce que l’on appelle ne pas tourner autour du pot. Interrogé sur le sort des djihadistes de Raqqa, la capitale autoproclamée de Daech en Syrie sur le point tomber, la ministre des Armées, Florence Parly, a estimé ce dimanche que c’était "tant mieux" s’ils finissaient par être tués.





"Nous sommes engagés au côté de nos alliés pour obtenir la destruction de Daech et nous faisons tout pour cela", a-t-elle souligné lors du Grand rendez-vous Europe 1/CNews/Les Echos. "Ce que nous voulons, c'est aller au bout de ce combat et, bien sûr, si des djihadistes périssent dans ces combats, je dirais que c'est tant mieux. Et s’ils tombent entre les mains des forces syriennes, alors ils dépendront des juridictions des forces syriennes."