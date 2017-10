Sur Twitter, Christophe Castaner fait son debrief : on a demandé ses bons conseils à un spécialiste de l'exercice

LCI : René, que pensez-vous de la vidéo de Christophe Castaner, porte parole du gouvernement, qui débriefe son conseil des ministres? Auriez-vous des conseils à lui donner ?

René Malleville : Moi, donner des conseils à Christophe Castaner ? Faut pas déconner, poto ! Il a son style, qui se doit d'être retenu, tempéré. Tout le contraire de moi qui n'ait aucune consigne de qui que ce soit !

LCI : Franchement, comment vous le trouvez ? Il est bien ? A l'aise ou trop crispé ?

René Malleville : Oui, on le comprend bien, mais comme je te dis, il est tout dans la retenue et ça se voit, c'est normal! Je me demande pourquoi il fait ça, tout le monde sait qu'il ne dit que ce qu'on lui a permis de dire ! Ce qu'il dit dans la vidéo, tu l'as le lendemain dans les journaux ! Cela m'étonnerait qu'il nous sorte un scoop dans ce genre de vidéos !

LCI : Pensez-vous franchement que les politiques devraient se lancer là-dedans ?

René Malleville : Tu sais, j'ai 45 ans de politique derrière moi, j'ai été élu deux fois à Marseille dont une fois avec Gaston Defferre. Crois moi, tu ne fais pas et ne dis pas ce que tu veux, c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas vraiment percé, trop de gueule! Quoi qu'il en soit, je ne serais jamais un auditeur assidu de ce genre de vidéos. J'en ai trop vu et trop entendu pour faire confiance à ce genre de discours!

LCI : Donc vous avez envie de lui dire d'arrêter ses vidéos ?

René Malleville : Non, pas d'arrêter. Je suis sûr qu'elles vont marcher ses vidéos. Il y a plein de gens qui se feront un plaisir de dire "moi je sais car Castaner l'a dit".

LCI : Cela vous aurait plu de parler politique comme vous parlez aujourd'hui de foot ?

René Malleville : Oooooh que oui ! Si le Net avait existé à mon époque, je me serais éclaté, mais pas longtemps. C'est Gaston Defferre qui m'a viré au cours d'une réunion publique avec 1000 personnes. J'étais élu avec lui pourtant. Dans cette réunion, il m'a dit devant tout le monde: "sache que dans mon prochain conseil municipal, il n'y aura pas de grande gueule"

LCI : Et vous, vous auriez pu conduire comme Christophe Castaner en voiture ou trop difficile ?

René Malleville : Quand tu es aux manettes, c'est pas la même limonade.

LCI : Vos conseils pour quelqu'un qui débute ?

René Malleville : Des conseils, non. Soit tu es fais pour, soit tu ne l'es pas ! Soit tu es capable d'être naturel en toutes circonstances, soit tu ne l'es pas ! C'est comme homme public, soit tu l'es, soit tu l'es pas! Si tu ne l'es pas, tu peux t'améliorer avec un coach, mais tu resteras "le mec qui a appris" !