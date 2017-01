Surprise : Noël Mamère va lâcher tous ses mandats en juin (mais va se présenter... en suppléant)

Le renouvellement, c’est maintenant ! Maire de Bègles depuis 1989 et député depuis 1997, l’écologiste Noël Mamère, 68 ans, va mettre fin à tous ses mandats politiques d’ici le mois de juin, rapporte le quotidien Sud Ouest et France Bleu Gironde... ou presque. Car dès le lendemain, toujours auprès de Sud Ouest, l'ancien présentateur du JT annonçait qu'il se présenterait bien aux prochaines législatives, mais en tant que suppléant de la socialiste Naïma Charaï.

Alors, retournement de veste, ou pas, pour un mouvement qui fait penser à ce que Christian Estrosi avait fait après qu'il avait été élu à la tête de la région Paca - député-maire de Nice, il avait lâché la mairie à Eric Pradal et s'était présenté comme suppléant de Marine Brenier (finalement élue) ? La comparaison s'arrête là, puisque Mamère n'est pas revenu sur sa décision de lâcher son mandat de maire en 2017, alors que la fin est prévue en 2020. Et qu'il faut que le titulaire du poste de député meure, soit nommé ministre ou chargé d'une mission parlementaire de plus de six mois.