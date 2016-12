Terrorisme : 91.000 policiers, gendarmes et militaires mobilisés en France pour ce week-end de Noël

Interrogé sur un éventuel renforcement du dispositif après l'attentat de Berlin, le ministre de l'Intérieur a assuré que "la question n'a pas été de renforcer le dispositif mais, tous les jours, d'évaluer les risques sur le territoire et d'affecter les moyens en fonction de ces risques (...). Au jour le jour, je n'ai pas à renforcer, j'ai à veiller à la bonne utilisation des moyens qui ont été dimensionnés de façon plus large et plus forte que l'année dernière encore", a-t-il plaidé.





En 2015, environ 120.000 policiers, gendarmes et militaires avaient été mobilisés pour les célébrations de Noël, un peu plus d'un mois après les sanglants attentats jihadistes de Paris et Saint-Denis.