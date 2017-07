TERRORISME : LES ARMES DU PRÉSIDENT - Posez toutes vos questions à Bénédicte Le Chatelier et ses invités

Alors que les militaires français défilent aux côtés de leurs homologues américains, ce 14 juillet est marqué par la tristesse et le souvenir… Le souvenir des 86 personnes qui ont perdu la vie, il y a un an, lors de l’attentat de Nice, et des 450 autres, qui ont été blessées, lors de ce même attentat. À l’occasion de cette journée si particulière et alors que la France vit sous la menace permanente d’une nouvelle attaque, la question de la lutte contre le terrorisme et des moyens qui y sont affectés est donc au cœur des débats. Lors de sa campagne, Emmanuel Macron avait promis de prendre des « mesures renforcées » en matière de lutte contre le terrorisme. Depuis, il y a eu un décret portant sur la création d’une « task force » ou d’un Centre national contre le terrorisme et un discours devant le Congrès à Versailles, où le président de la République a annoncé vouloir lever l’état d’urgence tout en incorporant certaines mesures de cet état d’exception dans le droit commun : « Je rétablirai les libertés des Français en levant l’état d’urgence à l’automne. Parce que les libertés sont les garanties d’une démocratie forte », disait Emmanuel Macron le 3 juillet dernier. Mais alors, quelles mesures ont été mises en place par Emmanuel Macron dans le cadre de la lutte antiterroriste ? La création d’une task force est-elle suffisante ? La levée de l’état d’urgence prévue pour le 1er novembre prochain est-elle une bonne chose ? Va-t-on vers un état d’urgence permanent ? Le tout-sécuritaire est-il une bonne formule ?





Pour poser vos questions, rendez-vous sur le page Facebook de l'émission, ou sur Twitter, #24henquestions !