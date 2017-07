Une centaine de fichés S détiennent un port d'armes en France

"La personne qui voulait commettre cet attentat était inscrite au fichier S et était, en même temps, détentrice d'armes de manière tout à fait légale. C'est un signe de dysfonctionnement, a développé M. Collomb devant les sénateurs. J'ai écrit à l'ensemble des préfets pour regarder ces situations-là et j'ai demandé d'identifier l'ensemble des individus inscrits au FSPRT (Fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, ndlr) de manière à pouvoir agir et à traiter les problèmes. Les préfets sont priés de faire en sorte que l'on revienne à un état normal par rapport à ce qui est apparu à tous nos concitoyens comme un dysfonctionnement important." Sans antécédents psychiatriques et inconnu au fichier du traitement des antécédents judiciaires, Adam Djaziri avait reçu l'autorisation de détention et de transport d'armes pour sa pratique de tir sportif en 2012. Et avait demandé son renouvellement en février dernier.