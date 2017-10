Tiers payant généralisé, une mesure "pas faisable" : Buzyn tacle Touraine

Au passage, Agnès Buzyn n’a pas manqué de tacler Marisol Touraine, qui l’a précédée au ministère de la Santé, coupable à ses yeux d’avoir fait voter une loi "sans se préoccuper de savoir si c'est faisable". Le problème est en effet technique. "Nous ne savons pas aujourd'hui, sur la part des complémentaires, faire en sorte que les médecins soient remboursés", a souligné l’ancienne présidente du collège de la Haute Autorité de Santé. "On peut toujours dire que tout le monde doit aller sur Saturne, on ne sait pas le faire", a-t-elle poursuivi, non sans ironie.





"C'est très bien d'affirmer politiquement qu'on veut lutter contre la difficulté d'accès aux soins, mais quand on me donne un système qui n'est pas faisable, je trouve que le cadeau n'est pas très sympathique", a conclu Agnès Buzyn. Marisol Touraine appréciera…