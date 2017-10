Tiers payant, lunettes, prothèses, allocations familiales… ce que veut Buzyn pour la sécurité sociale

Depuis quelques semaines, la majorité laisse entendre qu’elle pourrait supprimer les allocations familiales pour les familles les plus aisées. Agnès Buzyn n’y est en tout cas pas hostile. "Le débat est ouvert […]. Sans revenir sur les principes fondateurs de la Sécurité sociale, nous devons traiter deux enjeux : la natalité, en baisse pour la première fois depuis la guerre, et la pauvreté, qui concerne désormais des familles nombreuses et monoparentales", souligne la ministre qui se demande si "cela a du sens de recevoir 32 euros quand on gagne plus de 8000 euros par mois".