Tour Eiffel privatisée, grand chef aux fourneaux, défilé... voici le programme de Melania et Donald Trump à Paris

Passée cette soirée, le président des Etats-Unis et sa femme regagneront leur logement d’un soir non loin de la place de la Concorde où ils sont attendus dès le lendemain matin à 10 heures pour assister, avec d’autres chefs d’état et personnalités, au défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées. Donald Trump et son épouse devraient quitter le sol Français peu après pour regagner les Etats-Unis.





En attendant, leur séjour dans la capitale se fera sous haute sécurité. Selon le JDD, pas loin de 300 visas auraient été demandés par les Américains pour le personnel d'escorte et de la logistique qui accompagne les déplacements du numéro 1 américain. La tour Eiffel, elle, pourrait être privatisée pour l’occasion.