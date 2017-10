Accord européen sur les travailleurs détachés : pourquoi ça coince ?

Dans la directive initiale, il est simplement spécifié que les travailleurs détachés doivent toucher le salaire minimum du pays d'accueil. Or, l'élargissement de l'Union européenne en 2004, avec l'arrivée de dix nouveaux pays aux niveaux de vie et salaires plus bas, a bouleversé la donne. Une concurrence déloyale entre entreprises, ainsi que du dumping social, s'est créée.





C'est pourquoi la réforme prévoit désormais que toutes les règles valables pour les travailleurs locaux s'appliquent aux détachés. Par exemple, si le pays d'accueil prévoit une prime de froid, de pénibilité, d'ancienneté ou encore un treizième mois, ces bonus devront aussi leur être versés. Mais le groupe de Visegrad (Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie), qui font partie des grands pourvoyeurs de main-d'œuvre européenne, rechignent à donner leur accord.