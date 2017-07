Un hommage national aux Invalides et une entrée prochaine au Panthéon pour Simone Veil

MÉMOIRE - Un hommage à l’image du rayonnement et de l’influence de Simone Veil sur plusieurs générations. Ce mercredi un hommage lui a été rendu aux Invalides devant un parterre d’officiels et des centaines d’anonymes. Ses fils Jean et Pierre-François ont aussi pris la parole, ainsi que le président Macron qui a annoncé l’entrée prochaine de Simone Veil au Panthéon.