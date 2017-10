Un loto pour sauver le patrimoine : l'idée de Stéphane Bern est déjà une réalité dans plusieurs pays

Si la France hésite donc depuis des années à s'engager dans ce mode de financement, d'autres pays, en Europe, y ont recours depuis longtemps. Le modèle le plus souvent cité est celui du Royaume Uni. Avec son "Heritage Lottery Fund", créé en 1994, il revendique le soutien à 42.000 projets patrimoniaux, et 7.7 milliards de livres sterling (8.6 milliards d'euros) collectés au moyen du loto national. Son champ d'action s'étend de l'archéologie à la restauration des parcs et des monuments. Le Royaume-Uni est même allé plus loin, avec la production d'émissions de télévision comme "Restoration", sur la BBC 2, un programme mettant en compétition une trentaine de chantiers, avec un vote des téléspectateurs à la clé...





En Allemagne, la loterie télévisuelle (GlückSpirale) alimente quant à elle depuis 1991 la Fondation allemande pour la protection des monuments, au même titre que des projets sportifs ou sociaux, avec un bilan revendiqué à ce jour de 5.000 monuments rénovés par ce biais. Cette loterie constitue "un pilier stable" de financement pour la préservation du patrimoine, vante la Fondation allemande, qui programme la réhabilitation d'églises, châteaux et autres monuments dont les besoins "dépassent les capacités de financement public". Aux Pays-Bas, la "BankGiroLoterij" organise de son côté depuis 11 ans une compétition annuelle, via une émission de télévision grand public, pour permettre la restauration d'un bâtiment historique, pour un montant de 50 millions d'euros chaque année. Quant à l'Italie, elle a mis en place dès 1996 la "Lottomatica", qui permet de reverser aux collectivités des fonds pour le patrimoine. Ils ont servi notamment à réhabiliter le palais ducal de Mantoue ou les fresques de Giotto à Padoue.