Un maire FN du Var déprogramme le film "Chez nous"

Avant même sa sortie en salles le 22 février dernier, le film "Chez nous" avait créé la polémique dans les rangs du FN. Florian Philippot dénonçait alors "une œuvre de propagande à deux mois de l’élection présidentielle" sur notre plateau, appuyé par de nombreuses critiques de personnalités et militants frontistes. Ce film de Lucas Belvaux raconte la campagne pour les municipales d’un parti clairement inspiré du FN, mais le réalisateur se défend d’avoir créé "un film militant". "C'est un film engagé, un film citoyen, fait pour provoquer la discussion, pas pour provoquer le FN ou la peur du Front national", a-t-il ajouté. On y suit l’évolution de Pauline, une infirmière poussée à représenter ce parti dans une ville imaginaire du Nord de la France, entre doutes, fascination et désillusion.