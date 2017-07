Un nouveau bac en 2021, apprentissage, universités… que prévoit le gouvernement Philippe pour l’éducation ?

Pour limiter l’échec scolaire, le Premier ministre prévoit de renforcer l’apprentissage et l’alternance, et donc les liens entre le lycée professionnel et le monde de l’entreprise. Il souhaite également que "le lycée professionnel" soit mieux intégré avec "les filières post-bac courtes" comme les BTS et les licences professionnelles et que des diplômes de qualification à bac+1 soient proposés après le baccalauréat professionnel.