Un syndicat étudiant estampillé FN va voir le jour à la rentrée prochaine

La laïcité sera également l’un de leurs chevaux de bataille. A ce titre, il souhaite faire interdire le voile à l’université. "Nous sommes pour une extension de la loi de 2004 (sur les signes ostensibles de religion dans les écoles, collèges et lycée publics) à l’université. Nous voulons que les étudiantes soient considérées uniquement comme des étudiantes et non pas comme des représentantes d’une religion", indique le président du collectif Marianne, pour qui "les grandes croix" et "les kippas" devront également être interdites.





Ce jeune secrétaire d’arrondissement FN à Paris sait que l’implantation de son syndicat dans toutes les universités françaises ne se fera pas d’un claquement de doigt. "On prendra peut-être 10 ou 15 ans, mais notre syndicat ne fera pas pschitt. Il est fait pour durer dans le temps", espère-t-il. Dans un premier temps, l’objectif est d’être présent dans 30 à 40% des campus, prévoit Daniel Auguste.





Un pari loin d’être gagné, d’autant que les autres syndicats étudiants n’accueilleront pas ce nouveau venu les bras ouverts. Le FN a encore mauvaise presse dans les universités et les grandes écoles. En novembre dernier, des étudiants de Sciences Po Paris étaient parvenus à empêcher la tenue dans leur école d’un débat dans lequel le vice-président du FN, Florian Philippot, devait intervenir.