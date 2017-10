Une ex-collaboratrice porte plainte pour agression sexuelle contre un député LREM, ce dernier se dit victime de "calomnies"

Sollicité par plusieurs médias, Christophe Arend a nié en bloc les accusations, annonçant à France Bleu Lorraine avoir déposé plainte pour "dénonciation calomnieuse", assurant que cela faisait "plusieurs jours" qu'on essayait de lui "nuire". Son avocat, maître Estelle Baton, a confirmé la plainte dans un communiqué, précisant que "de telles accusations sont graves et entachent considérablement l'honneur et la dignité" du député.





Un député LREM sollicité par LCI a indiqué que le groupe LREM "interrogeait Christophe Arend et sa collaboratrice actuelle" au sujet de ces accusations, réfutant qu'il s'agisse pour autant d'une "enquête interne" et appelant à "la prudence". Dans un communiqué publié dans la soirée, les député(e)s du groupe LREM ont indiqué qu'ils prenaient acte des "graves accusations portées à l'encontre de Christophe Arend" tout en indiquant qu'il bénéficiait de la présomption d'innocence. "Il appartient à la justice et à elle seule de faire la lumière."





La jeune femme, qui a interrompu sa période d'essai, a repris son entreprise en septembre. Elle a indiqué à France Info avoir choisi de témoigner après l'éclatement de l'affaire Harvey Weinstein aux Etats-Unis.