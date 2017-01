Une pétition demande l'annulation d'une subvention promise à Israël par Christian Estrosi

Et de poursuivre : "Voici qu'un élu français, par sa seule personne, estime contre-balancer la position diplomatique de la France, alors que le Conseil de sécurité de l’ONU a exigé l’arrêt immédiat de toutes ses activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. (…) Malgré ses gesticulations médiatiques dues à son manque de visibilité, nous ne laisserons pas Christian Estrosi utiliser notre argent pour financer des projets illégaux et piétinant le droit international, et la dignité du peuple Palestinien. Il portera seul la responsabilité de ses poignées de mains ensanglantées".





Après l’annonce de cette subvention, Patrick Allemand, conseiller régional des Alpes-Maritimes et ancien vice-président de la région PACA, avait affirmé que "rien ne peut justifier le déplacement de Christian Estrosi en Israël aux frais de la Métropole Nice Côte d'Azur pour soutenir Netanyahu". Cinq jours après sa publication, la pétition a déjà été signée par plus de 13.000 personnes.