Une pétition lancée pour mettre les députés français au salaire médian, soit 1.700 euros net par mois

Aujourd'hui, et depuis le 1er février, le salaire mensuel brut d'un député est de 7.185,60 euros (indemnité de base à 5581,05 euros, indemnité de fonction à 1437,12 euros et une indemnité de résidence à 165,44 euros) et 5 362,92 euros net. Une somme bien trop élevée pour de trop nombreux Français, et notamment pour le journal Fakir, qui vient de lancer une pétition sur son site internet. Une initiative prise après une chronique de Guillaume Meurice sur France Inter, datant du 21 février dernier, et dans laquelle il demande un salaire médian pour les députés.





"C'est une promesse de notre rédac'chef : se mettre au Smic s'il est élu à l'Assemblée. Guillaume Meurice, sur Inter, a radouci cette austère mesure, préférant le salaire médian (1.700 euros net et des brouettes), et suggérant que soit lancée une pétition en ce sens. Alors, allons-y sur cette ligne modérée : le salaire médian pour nos députés !", peut-on lire sur la pétition déjà signée par plus de 16.700 personnes.