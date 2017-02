Une voiture qui aurait appartenu à Jacques Chirac mise en vente sur Le Bon Coin

Sur Le Bon Coin, une annonce insolite a attiré l’attention. Publiée le 2 février dernier, elle proposait à la vente une "Peugeot 604 V6 STI ayant appartenu à Jacques Chirac lorsqu'il était député de la Corrèze", relate France Bleu. Mise à prix : 2500 euros. D'après l'annonce, la voiture immatriculée 101 QA 19 est "en bon état extérieur et intérieur, aucune corrosion". Et d'ajouter : "Carte grise ok, jantes alu TRX, distributeur injecteur à changer".





Ce véhicule, qui affiche 165.000 kilomètres au compteur, aurait ainsi appartenu de 1981 à 1983 à l’ancien président, selon le vendeur. Celui-ci a, semble-t-il, trouvé un acheteur : ce jeudi, l’annonce n’apparaissait plus le site. Interrogé par France Bleu, il a confié que le véhicule "était dans une collection privée" avant d’atterrir dans son garage.