Vague de froid : à quoi sert le "pilotage national quotidien" mis en place par le gouvernement ?

Dans ce "cadre exceptionnel", le Premier ministre Bernard Cazeneuve a souhaité que soit "établi avec les préfets un bilan quotidien des besoins". Il a également demandé que des "places exceptionnelles nécessaires et les renforcements d'effectifs correspondants" soient mobilisés et que "la pleine mobilisation des collectivités territoriales et des grands opérateurs associatifs (mobilisation de gymnases, salles communales, accueils de jour, etc.)" soit assurée.





Bernard Cazeneuve a également voulu la mobilisation "de surcroît de la sécurité civile, la police et la gendarmerie, ainsi que des sapeurs-pompiers pour le repérage et la mise à l'abri des personnes concernées". Rappelant que "plus de 120.000 places d'hébergement" avaient été "pérennisées" pendant le quinquennat, le Premier ministre a expliqué que s'y ajoutaient "d'ores et déjà plus de 10.000 places supplémentaires, mobilisées au titre de la période hivernale".