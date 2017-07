Valérie Pécresse ne se présentera pas à la présidence des Républicains mais lance son un mouvement au sein du parti

Les dates des 11 et 17 décembre sont envisagées pour l'élection d'un nouveau président et seront proposées au bureau politique du 11 juillet. Interrogée sur la façon dont elle compte défendre ses idées si elle n'est pas candidate, la présidente de région répond : "J'ai décidé de créer un mouvement d'idées qui, à ce stade, se situe au sein des Républicains". "Libres ! serait un beau nom", ajoute-t-elle, précisant que ce mouvement est "l'ultime tentative pour qu'on reste unis".





"J'invite tous ceux qui veulent construire et peser dans le parti sur cette ligne à nous rejoindre. Nous verrons ensuite si nos idées sont majoritaires", poursuit-elle. Elle se dit convaincue qu'il est possible de "refonder de l'intérieur" LR, mais prévient qu'un départ est possible "si on ne s'y sent pas chez nous".