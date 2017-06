Valls et Falorni partis pour former un huitième groupe parlementaire à l’Assemblée ?

Pour parvenir à son but, il doit trouver 15 parlementaires, le seuil minimal pour créer un groupe. Entre les élus divers gauche et ce qui reste des radicaux à l’Assemblée, il a des chances d’y parvenir. D’autant qu’il n’est pas seul dans cette entreprise. La présidente du PRG, Sylvia Pinel, appelle elle aussi à la création d’un groupe qui fasse la jonction entre la majorité REM et le PS. Ce dimanche au Parisien, Olivier Falorni a assuré avoir "réuni plus d'une vingtaine de députés".





Une réunion a même eu lieu jeudi au siège du PRG, rapporte l’AFP. Selon un participant à cette réunion, elle aurait rassemblé, outre Sylvia Pinel et Olivier Falorni, des responsables du Parti radical valoisien, Yves Jégo et Laurent Hénart, ainsi que François-Michel Lambert, ex d'EELV élu sous l'étiquette... La République en marche. Un autre invité de marque se serait joint à eux, en l’occurrence l’ancien Premier ministre Manuel Valls qui, sans groupe parlementaire, en serait réduit à siéger avec les autres députés non-inscrits, comme une certaine Marine Le Pen. Un de ses proches a toutefois démenti sa présence.





Ce huitième groupe pourrait ainsi servir de refuge à l’ex-locataire de Matignon, recalé par la République en Marche et à présent indésirable au sein du groupe socialiste. Olivier Falorni lui tend en tout cas les bras. "Il est évident que Manuel Valls devrait faire partie de ce groupe", dit-il dans Le Figaro. Ouvert, le député de Charente-Maritime, longtemps proche de François Hollande, ne pose qu’une condition pour intégrer ce groupe : ne pas voter contre lors du vote de confiance au gouvernement le 4 juillet. Avant confirmation de la création du groupe, il faudra attendre ce mardi, jour d'inscription des groupes parlementaires à l'Assemblée.