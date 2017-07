Vel d'Hiv : "Macron a la possibilité de réconcilier les mémoires", affirme le secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères

Ce dimanche 16 juillet a eu lieu l'anniversaire de la rafle du Vel d'Hiv', ce 16 juillet. De la même façon qu'en 1995, Jacques Chirac avait reconnu la responsabilité de l'État français dans la collaboration, Emmanuel Macron a tenu à réaffirmer : "Oui, je le redis ici, c'est bien la France qui organisa la rafle puis la déportation et donc, pour presque tous, la mort des 13.152 personnes de confession juive arrachées les 16 et 17 juillet à leur domicile".





Interviewé dans La Matinale de LCI, Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a confirmé la nécessité impérieuse de Emmanuel Macron de "réconcilier les mémoires" : "Il est d'une génération qui n'a pas connu ce conflit mondial, qui n'a pas connu non plus les conflits postérieurs coloniaux. Ainsi, il a cette possibilité de réconcilier les mémoires, de faire tout ce travail sur une part d'ombre dans notre histoire, de pouvoir dire les choses peut-être de façon très claire afin que ce travail de mémoire se fasse. Car les faits sont là."





S'agit-il d'une volonté de marquer l'histoire, à l'instar de Jacques Chirac ? Lemoyne assure que c'est plus simple, plus évident, en réaction à l'époque politique : "Emmanuel Macron n'est pas là pour laisser une empreinte. Ce qu'il a souhaité, c'est dire ce qui s'est passé. Dire ce qui a été. Au moment où un certain nombre de personnalités politiques dans le champ de l'extrême droite l'ont remis en cause." Une allusion latente aux récentes déclarations de Marine Le Pen.