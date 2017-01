Victoire de Benoît Hamon : sa mère "très fière", son petit frère aux anges

Le Télégramme a également contacté le frère de Benoît Hamon, Xavier, médecin à l’hôpital de Landerneau (Finistère) : "On s’est expédié des SMS, ce matin. En tant que médecin, je voulais avoir l’assurance que tout allait bien. Et j’ai été rassuré. Je suis très content. Benoît revient de loin. Il y a encore quelques semaines, on ne le donnait pas gagnant (...) Il apporte selon moi une réflexion approfondie sur un nouveau modèle social. Moi je le vois très bien Président. Ça fait 20 ans que j’y crois."





Xavier Hamon reste convaincu que son grand frère saura rassembler le Parti Socialiste : "Je ne crois pas à cette hémorragie d’élus socialistes vers Macron. D’ailleurs, on attend toujours son projet."