VIDÉO - Affaire Fillon : Sarkozy fustige "l'ingérence du pouvoir médiatique" dans la justice

Nicolas Sarkozy y est également allé de son petit mot pour les magistrats : "La justice doit, bien sûr, chercher la vérité et pour cela elle dispose de moyens d'investigation nombreux et puissants mais elle ne peut ni inventer des intentions en renversant la charge de la preuve, ni arracher par la force et l'intimidation ce qu'elle doit obtenir par l'instruction, la déduction et la confrontation des points de vue." Pour rappel, Nicolas Sarkozy a été renvoyé, avec treize autres personnes, pour ses dépenses lors de la campagne de 2012 dans le cadre de l’affaire Bygmalion au début du mois de février.