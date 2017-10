VIDÉO - Corbière répond à Valls : "Je n'accepte pas de me faire traiter d'antisémite, c'est insupportable !"

"Je n'accepte pas, comme Jean-Luc Mélenchon et comme tous mes amis, de me faire traiter d'islamo-gauchiste. Je n'accepte pas de me faire traiter d'antisémite. C'est insupportable !", a lancé Alexis Corbière. "Cette manière qu'a Monsieur Valls est un bien mauvais service à rendre à la cause de la lutte contre l'antisémitisme, de traiter tout le monde d'antisémite", a-t-il ajouté.





Selon lui, c’est en raison des déclarations répétées de Manuel Valls que Jean-Luc Mélenchon s’est emporté contre l’ancien Premier ministre lors d’un échange houleux à l’Assemblée au cours duquel il l’aurait notamment traité de "nazi". "Comprenez qu'au bout d'un moment, Jean-Luc Mélenchon, comme moi, c'est un Méditerranéen, on n’accepte pas de se faire injurier du soir au matin", a-t-il tenté de justifier.





Sur le terme de "nazi" qu’aurait proféré Jean-Luc Mélenchon, il a d’ailleurs tenu à "observer que c'est un député socialiste qui est un ami de Manuel Valls – qui a milité avec lui pendant longtemps – qui lui sert de témoin". Une manière d’insinuer que ce terme n’a peut-être pas été réellement prononcé par le leader de la France insoumise. Quoi qu’il en soit, Alexis Corbière réclame désormais une trêve. "Sortons de cette histoire", a-t-il demandé. Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon l’entendront-ils ?…