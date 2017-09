VIDÉO - Alexis Corbière sur le budget 2018 : "Macron, c'est Robin des rois"

"C'est pas Robin des bois M. Macron, c'est Robin des rois"... En comparant Emmanuel Macron au prince des voleurs, Alexis Corbière sous-entend que la réforme fiscale voulue par la majorité sert les intérêts des plus riches au détriment des plus pauvres.





Une boutade que le député de la France insoumise a faite ce jeudi matin face à Audrey Crespo-Mara sur LCI. Alexis Corbière a profité de l'occasion pour évoquer les réformes fiscales impulsées par la majorité, dont la baisse des APL, la hausse de la CSG et la transformation de l'ISF.





"À 6,8 millions de Français les plus modestes qui bénéficient des APL… On supprime 5 euros alors qu’on prévoit de faire une réforme pour l’impôt le plus riche qui va rendre entre 3 et 7 milliards aux plus riches". Le député met sur la balance les économies prévues par le gouvernement sur la baisse de 5 euros des APL et la réforme de l'ISF prévue pour janvier 2018 qui devrait coûter au moins 3,2 milliards d'euros à l'Etat.