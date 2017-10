VIDÉO - Allocations familiales : Bruno Le Maire "pas choqué" par une modulation des aides... une position qui a évolué

La proposition est venue d'Olivier Véran, député LREM de l'Isère et rapporteur de la commission des affaires sociales à l'Assemblée. L'élu a demandé vendredi qu'une réflexion soit engagée sur la possible suppression des allocations familiales pour les ménages les plus riches au profit des plus modestes. "Il n'y a pas d'amendement prévu, mais le budget de la Sécurité sociale est l'occasion d'entamer une réflexion collective, avec des députés d'autres groupes, pour peut-être arriver à modifier la politique familiale durant le quinquennat", a plaidé le député de la majorité.





Interrogé sur cette proposition dimanche, lors du Grand Jury, Bruno Le Maire s'est montré ouvert à une évolution des allocations. Qu'une réflexion "conduise à faire disparaître les allocations pour les revenus les plus élevés, cela ne me choque pas", a notamment indiqué le ministre de l'Economie. Ce dernier a rappelé qu'en 2011, il avait lui-même plaidé pour "une fiscalisation" des allocations familiales. "Je suis très attaché à la politique familiale", a toutefois prévenu l'invité du Grand Jury, estimant que cette dernière a déjà été "lourdement remise en cause sous le quinquennat de François Hollande". Donc : oui à une refonte des aides, mais "à condition d'avoir une réflexion plus globale sur la politique familiale".