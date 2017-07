VIDÉO - André Chassaigne (PCF) dénonce la réforme des CDD et le "pipeau" de la concertation sociale

"Je n'y crois pas", a déclaré ce jeudi le communiste André Chassaigne, à propos de l'efficacité du projet du gouvernement de déréguler les CDD pour diminuer le chômage. "Comment on peut penser qu'on créera plus d'emplois dans la durée en développant d'avantage les CDD au détriment des CDI ?"





Face à la volonté de l'exécutif de laisser les branches fixer les règles applicables aux CDI, et non plus la loi comme c'est le cas aujourd'hui, André Chassaigne prend les exemples du Royaume-Uni et de l'Allemagne. "On a le sentiment d'avoir moins de chômage au niveau quantitatif, mais on se rend compte qu'en définitive, la baisse du chômage se fait avec un éclatement de contrats précaires."