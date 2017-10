VIDÉO - Anti-Pacs, anti-IVG, anti-mariage pour tous... : Christine Boutin, pasionaria du conservatisme à la française

Samedi, Christine Boutin a donc quitté ses postes de présidente d'honneur du parti chrétien-démocrate et de députée des Yvelines. Et fidèle à elle-même, elle est partie sur un dernier coup d'éclat. Elle a en effet qualifié de "dégueulis d'accusations" les dénonciations de harcèlement sexuel via le hashtag #balancetonporc. Des propos, sans concessions, qui resteront sa marque de fabrique.