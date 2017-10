VIDÉO - "Attends bonhomme, c'est pas réglé" : Mélenchon avertit Macron sur la loi travail

Tout en appelant le "mouvement social à se ressaisir", Jean-Luc Mélenchon a estimé que la politique du président relève d'une "vision de caste", et reprend à son compte la métaphore du président sur les riches associés à des "premiers de cordée". Pour le député FI, cela revient à dire que "dans la vie il y a les premiers de cordée, c'est ceux qui ont des sous et il ne faut pas leur jeter des pierres parce que sinon, c'est qu'on est jaloux, et il y a les premiers de corvée, c'est tous les autres, ils sont au chômage, il faut vérifier qu'ils ne sont pas des multirécidivistes du refus".





L'occasion pour le candidat à la présidentielle de critiquer l'élargissement du CDI de chantier et de vanter sa proposition : instaurer un quota de 5% CDD dans les grandes entreprises et 10% dans les petites.