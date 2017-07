VIDÉO - Avant Macron, Sarkozy et Hollande, les deux seuls présidents à avoir réuni le Congrès

Le président Emmanuel Macron va réunir ce lundi le Congrès à Versailles. Tous les parlementaires, à l'exception de ceux qui ont décidé de boycotter ce rassemblement, seront réunis à cette occasion pour écouter le discours du chef de l'Etat. Avant Emmanuel Macron, seuls deux présidents ont réuni le Congrès dans le cadre d'une expression directe devant les parlementaires : Nicolas Sarkozy le 22 juin 2009, pour donner la feuille de route politique de sa fin de quinquennat, et François Hollande le 16 novembre 2015, après les attentats de Paris.





En fait, il n'était pas possible de réunir un Congrès avant la modification constitutionnelle de 2008 -initiée par Nicolas Sarkozy-, sauf pour des cas de révision constitutionnelles. Un président qui souhaitait alors s'adresser directement aux députés pouvait seulement communiquer des messages, comme l'a fait François Mitterrand en 1981. Ces messages étaient ensuite lus par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat dans leur hémicycle respectif, et "ne pouvaient donner lieu à aucun débat".