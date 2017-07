VIDÉO - Baisse des APL : "Si vous commencez à pleurer pour 5 euros..." le curieux service après-vente de la députée "Grande gueule"

Mais celle qui assure là le service après-vente d’une mesure pour le moins controversée va plus loin dans son raisonnement en mettant en avant les diverses aides réservées aux étudiants, comme "les transports moins chers", "la carte d’étudiant", "l’APL", "les bourses". Si l’élue reconnait que cela "ne suffit pas" et que beaucoup sont obligés de travailler à côté de leurs études, elle invite "à regarder ailleurs".





"Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu’on vous enlève cinq euros, qu’est-ce que vous allez faire de votre vie ?", poursuit celle qui avait été épinglée pour ses propos plus que douteux à propos "des barbu qui lui donnaient envie d'accélérer" et des "socialistes racistes", dans l'émission "Les Grandes Gueules", sur RMC."C’est long, ça va être difficile mais si vous ne voulez pas payer plus tard toutes les dettes que vous n’avez pas payées un peu plus jeune, ça va vous coûter beaucoup beaucoup beaucoup plus cher", conclut Claire O’Petit. Les étudiants pour qui la baisse de 5 euros est un coup de massue apprécieront, comme cela s'est vu sur Twitter.