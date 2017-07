VIDÉO - "Le président s'est montré ouvert" : Bono, le chanteur de U2, reçu à l’Élysée par Emmanuel et Brigitte Macron

Semaine people pour Emmanuel Macron. Le chef de l’État et son épouse Brigitte ont reçu ce lundi le célèbre chanteur de U2, Bono. Le Président n’est pas venu accueillir l’artiste, arrivé à 17 heures, sur le perron du palais de l'Elysée mais Brigitte Macron l'a raccompagné vers 18h30 à l'issue de leur entretien, posant quelques instants devant les photographes.

Le chanteur irlandais leur a présenté le travail de son ONG, One, qui lutte contre l’extrême pauvreté et les maladies évitables, notamment en Afrique. "C'était vraiment incroyable. Nous avons eu une vraie conversation comme j'en ai rarement eu avec des chefs d'États. J'ai rencontré un président très engagé pour trouver des solutions innovantes pour lutter contre la pauvreté dans le monde", a déclaré à sa sortie Bono, dans la cour de l'Élysée. "Nous avons parlé avec Brigitte de l'éducation des filles et en particulier des centaines de milliers qui ne sont pas scolarisées de par le monde", a précisé le chanteur, qui a également confirmé les engagemetns financiers de la France pour l'aide au développement en Afrique.





Rencontrer le président de la République est presque devenu une habitude pour Bono, lui qui a déjà rencontré par le passé Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande.