VIDÉO - Faut-il dénoncer les auteurs de harcèlement sexuel ? Bruno Le Maire s’excuse d’avoir dit "non"

Quelques heures à peine après cette déclaration, Bruno Le Maire a tenu à s’excuser. "Je me suis mal exprimé. Je le regrette", dit-il dans une vidéo postée sur son compte Twitter. "J’ai réagi au mot de ‘dénonciation’ mais j’aurais dû réagir au problème du harcèlement sexuel que subissent trop de femmes en France". A ses yeux, ces faits "profondément révoltants, scandaleux et inacceptables" doivent être jugés et sanctionnés, explique-t-il.