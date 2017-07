VIDÉO – Budget des armées : Emmanuel Macron répond sèchement au général qui l'a critiqué et annonce une rallonge

"Il ne m’a pas échappé que ces derniers jours ont été marqués par de nombreux débats sur le budget de la Défense. Je considère, pour ma part, qu’il n’est pas digne d’étaler certains débats sur la place publique. J’ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n’ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire", a-t-il en effet lâché, le regard noir, dans une allusion évidente. Avant de promettre une hausse dudit budget "dès 2018". Devant les députés, le général de Villiers avait notamment exprimé son inquiétude vis à vis de la sécurité immédiate des militaires sur le terrain, jugeant le nombre de véhicules blindés insuffisant.