VIDÉO - "C'est très douloureux pour Penelope Fillon", reconnaît son avocat

"Si la mansuétude va jusqu’à dire que Penelope Fillon a été instrumentalisée et qu’elle ne savait pas qu’elle avait un emploi, je dois vous dire que c’est ce qui la blesse le plus. C’est très humiliant de se voir faire un reproche comme celui-là, a-t-il confié. Elle en souffre peut-être plus que du reste. Penelope Fillon n’aime pas la lumière, c’est très douloureux pour elle. Peut-être qu’elle prendra la parole, c’est à elle de décider. Et si elle le fait, ce ne sera pas une opération de communication mais ça risque d’être interprété comme ça. Respectons le fait qu’elle se défende courageusement. Elle fait face mais ce n’est pas agréable."