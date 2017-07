VIDÉO - "Ça ne plaît pas à ma mère" : François Ruffin a remis sa veste et sa chemise dans le pantalon à l'Assemblée

Mercredi, à 19h30, le député prenait la parole devant ses collègues. C'est alors qu'il est bruyamment interrompu par des cris venus des bancs de la droite. L'un d'eux lui lance : "La chemise dans le pantalon, c'est dans les usages !" Et l'élu FI de répondre "Dans les usages... OK". Quant à Claude Goasguen (LR), il ricane ouvertement... et lance un : "A poil !" François Ruffin s'était alors étonné qu'il s'agisse "d'un problème central dans cette Assemblée...".