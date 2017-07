VIDEO - "Celui qui gagnera (...) c’est celui qui en a le plus envie", les mots d'Emmanuel Macron à Romain Bardet sur le Tour de France

TOUR DE FRANCE - Présent à l’arrivée de la 17e étape du Tour de France à Serre-Chevalier, le Président de la République a tenu a encourager Romain Bardet, troisième au général et encore en course pour la victoire finale. Et les propos qu'il a tenus ne sont pas sans rappeler d'autres, prononcés pendant sa campagne. La preuve en images.