VIDÉO - "Toucher les allocations chômage pour partir deux ans en vacances" : la petite phrase de Christophe Castaner ne passe pas

"La liberté ce n'est pas de se dire que je vais toucher les allocations chômage pour partir deux ans en vacances." Les propos du secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, sont à l'origine d'une série de réactions, plus ou moins virulentes, émanant de la classe politique ces dernières heures. Interviewé par Ruth Elkrief lundi soir sur BFMTV, ce dernier est notamment revenu sur l'entretien télévisé du président de la République dimanche soir, avant d'aborder l'universalité de l'allocation chômage "qui doit profiter à celles et ceux qui y ont pas le droit (agriculteur, artisan, commerçant)".





Si Christophe Castaner évoquait en l'occurence le droit au chômage après démission envisagé par le gouvernement, son allusion aux "vacances", n'a pas manqué d'interpeller certains, qui l'ont fait savoir sur la Toile. "RT si toi aussi tu as touché le chômage, galèrer pdt des mois à envoyer des CV, déprimer... Soyons fiers de nous", s'est offusquée Sophia Chikirou, ex-directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon, dans un tweet. Et d'ajouter à l'adresse de Christophe, "ce mec est un salaud".