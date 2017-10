VIDÉO - Christophe Castaner visé par un projet d'attentat : "J'ai été appelé par un de vos collègues, (...) je ne savais pas"

Il n'était pas au courant. Cible présumée d'un projet d'attentat préparé par des militants d'extrême droite, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a réagi sur LCI à l'arrestation de ces dix individus. Et révèle qu'il a appris la nouvelle par un appel d'un journaliste de LCI.





"Pour être honnête avec vous, j'ai été appelé par un de vos collègues de cette chaîne info, qui m'appelle pour m'en parler, et je ne savais pas", confie M. Castaner. "Je savais juste que le matin, à Forcalquier [le village dont il a été maire, ndlr], il y avait eu un peu d'émotion parce que le Raid avait débarqué. Mais même les gendarmes locaux de Forcalquier n'étaient pas au courant, et donc j'avais cette information, et l'après-midi, un journaliste m'appelle pour me dire : 'Alors vous étiez une cible', et j'étais assez surpris", poursuit-il.