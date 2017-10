VIDÉO - Cible présumée d'un attentat, Jean-Luc Mélenchon applaudi à l'Assemblée

Sa question, adressée au Premier ministre Edouard Philippe, portait sur la réalité de ces menaces. Le chef du gouvernement a confirmé au député qu'il était visé et l'a remercié pour son discours : "Vous vous êtes adressé à la représentation nationale en indiquant que rien ne pourrait faire changer d'avis quiconque ici, et certainement pas les menaces. Je voudrais dire au nom du gouvernement que c'est une superbe - même si elle ne me surprend pas -, c'est une superbe attitude de la représentation nationale qui fait honneur à notre démocratie."





Le leader de la France insoumise a également demandé mercredi la fermeture du local du groupuscule royaliste de l'Action française à Marseille, autour duquel des violences ont éclaté dans le week-end. Mardi, dix personnes gravitant dans la mouvance d'ultra-droite ont été arrêtées, dont certains autour de Marseille, pour "association de malfaiteurs terroristes", ciblant, selon les premiers éléments de l'enquête, migrants, mosquées et hommes politiques. Parmi elles, Logan Alexandre Nisin, un ancien militant de l'Action Française Provence.