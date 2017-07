VIDÉO – Baisse du budget pour les droits des femmes, "reine des s…" : Marlène Schiappa répond aux polémiques sur LCI

Avant de poursuivre ainsi : "Je veux dire que c’est du sexisme, que c’est intolérable et que c’est condamné. La République ne tolère pas ce type d’injures à caractère sexiste. Si je vais attaquer en justice ? Je suis membre de gouvernement, attaquer la presse, c’est un sujet vraiment particulier. On verra. Mais là je dois prendre la parole. Il y a des jeunes filles qui se suicident après avoir été harcelées sur internet. Moi j’ai le recul nécessaire et des moyens de me défendre. D’autres ne sont pas invitées sur LCI, donc je le dis pour elles."