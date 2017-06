VIDÉO - Il y a 32 ans, ce ministre faisait (déjà) scandale sans cravate à l'Assemblée

Plus récemment, en 2008, c'est l'écologiste François de Rugy qui avait "osé" entrer dans l'Assemblée le col "nu". Dans une tribune ouverte, il s'expliquait ainsi : "Notre Assemblée étant sans doute amenée à siéger pendant tout le mois de juillet, il me paraîtrait symboliquement intéressant que les dispositions de notre règlement qui imposent à tous les députés hommes de porter un costume et une cravate pour participer aux séances dans l'hémicycle soit modifiées ou au moins suspendues pendant la période estivale." Son coup de gueule n'a semble-t-il toujours pas réglé la question.