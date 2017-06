VIDÉO - "Dans le bois de Boulogne ?" Quand Jean-Marie Le Pen dérape sur la retraite politique de sa petite-fille Marion

La deuxième partie de la phrase vise bien évidemment Marion Maréchal Le Pen, ancienne députée de la 3e circoncription du Vaucluse, qui a refusé de se présenter à sa propre succession, invoquant notamment des raisons familiales et une volonté de prendre du recul à l'époque. Pas de quoi attendrir le patriarche, qui, lui, voit surtout la perte de son "siège, n'est-ce pas, de Carpentras, qui était Front national, qui est passé à un autre parti." Et lorsque la journaliste Anaïs Bouton lui soumet l'hypothèse que la manoeuvre de la jeune femme est faite "pour mieux revenir" plus tard sur la scène politique, qu'"elle se met en réserve de la République", Jean-Marie Le Pen réplique : "Où ça, dans le bois de Boulogne ?"... sans la moindre réaction des personnes présentes sur le plateau.