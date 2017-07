VIDÉO - De Gaulle, VGE, Mitterrand... Quand les présidents s’invitent sur le Tour de France

Parmi les étapes obligées durant un mandat de président, il y a naturellement le Conseil des ministres, les multiples sommets européens ou du G20, les commémorations diverses et variées et… le Tour de France. A l’exception de Georges Pompidou, tous les présidents sous la Ve République se sont offerts au moins une journée sur le Tour.





En 1960, le Général de Gaulle et sa femme se mêlent à la foule dans leur village de Colombey-les-Deux-Églises pour regarder la course. Le directeur du Tour, Jacques Goddet, est prévenu juste à temps de cette présence inattendue. Il briefe alors les coureurs et leur demande de s’arrêter pour saluer le Président. Consigne évidemment respectée par le peloton.





Quinze plus tard, Valéry Giscard d’Estaing est invité sur les Champs-Élysées à remettre le maillot jaune au vainqueur du Tour, Bernard Thévenet. En 1985, lors d’une étape reliant Morzine à Lans-en-Vercors, le Tour reçoit la visite de François Mitterrand, arrivé en hélicoptère. Il confie alors aux journalistes présents avec lui ses souvenirs d’enfant : "quand j’avais 13, 14 ans, j’allais assister aux arrivées d’étapes dans le Nord de la France, dans les Flandres, où je passais mes vacances".